Appalti comunali Taranto, Marchese (Usb): “Bene Consiglio monotematico, ma si passi ai fatti”

“Urgente e indispensabile avviare un tavolo permanente sul tema per avviare un discorso serio sull’internalizzazione di alcuni servizi ordinari che consentirebbe di risparmiare risorse pubbliche, garantire i lavoratori contro lo sfruttamento, e di conseguenza assicurare continuità e qualità dei servizi”

“I lavoratori degli appalti comunali di Taranto conquistano finalmente uno spazio di attenzione da parte della massima assise cittadina che si riunirà martedì prossimo, 12 Ottobre 2024, dimostrando di essere in grado di organizzarsi e portare la discussione sulle loro condizioni di vita e di lavoro dentro Palazzo di Città.” Lo afferma in una nota Francesco Marchese, Usb Lavoro Privato Taranto.

“Certamente una buona notizia la convocazione di un Consiglio comunale monotematico, richiesto da tutte le forze di opposizione, tredici consiglieri. Grave, ma purtroppo coerente con l’atteggiamento finora assunto dall’Amministrazione Melucci, la totale distanza dei consiglieri di maggioranza dalle problematiche del lavoro povero e precario. – Afferma – Usb accoglie con favore questa iniziativa che abbraccia le numerose richieste della stessa organizzazione sindacale, che da tempo chiede attenzione verso diversi pezzi di precariato che sono paradossalmente prodotti da un ente pubblico, ma al tempo stesso chiede che si passi ai fatti e si faccia presto.”

Per Marchese è indispensabile e urgente avviare un tavolo permanente su tema attraverso il quale avviare un percorso serio sull’internalizzazione di una serie di servizi ordinari, che consentirebbe di risparmiare risorse pubbliche, garantire i lavoratori contro lo sfruttamento, e di conseguenza assicurare continuità e qualità dei servizi.

“Opportuno sarebbe dare impulso ad una mozione ad hoc sul tema, che risale a due anni fa. In netta controtendenza rispetto a quello che l’Amministrazione di Taranto fa da tempo tagliando le risorse destinate al miglioramento delle condizioni di lavoro, è urgente un’inversione di rotta per programmare invece interventi mirati a salario, orario minimo e stabilità, ponendo fine a contratti inaccettabili distribuiti su poche ore al giorno che non coprono neppure l’intero anno.”

Conclude Marchese: “

Confidiamo in una decisa presa di posizione, nel segno del rispetto e della dignità del lavoro.

Intanto, per martedì mattina, durante il Consiglio comunale, l’Unione Sindacale di Base organizzerà una manifestazione nella piazza antistante Palazzo di Città.