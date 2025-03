Arsenale Taranto, Renna (Cisl FP): “Lavoratori senza indennità e buoni pasto da otto mesi”

“È inammissibile che lo Stato, garante di legalità e giustizia, si renda responsabile di tali inadempienze”

“Contrariamente alla diffusa percezione di stabilità e tutela che si attribuisce al settore pubblico, la realtà lavorativa dei dipendenti civili del Ministero della Difesa, in particolare dei turnisti dell’Arsenale di Taranto, si presenta in condizioni di estrema precarietà.” Lo afferma in una nota Umberto Renna, segretario territoriale Cisl FP.

“Nonostante il ruolo cruciale svolto per l’efficienza della flotta navale italiana, questi lavoratori operano senza percepire le indennità loro spettanti da oltre otto mesi. Sebbene il nostro interessamento congiuntamente all’intervento della Direzione del Personale civile abbia permesso di riassegnare i fondi in tempi brevi, i dipendenti attendono ancora la corresponsione delle indennità arretrate. – Sottolinea – A ciò si aggiunge l’ulteriore disagio derivante dalla mancata erogazione dei buoni pasto, anch’essa protratta per otto mesi, che costringe il personale ad anticipare di ‘tasca propria’ le spese per i pasti.

La CISL FP Taranto Brindisi condanna fermamente questa situazione inaccettabile, sottolineando come le lungaggini burocratiche non possano ricadere sui lavoratori. Questi ultimi, nonostante le riduzioni di personale imposte dalla legge 244/2012, che hanno comportato la perdita di circa 2000 posti di lavoro nel territorio ionico, continuano a garantire l’operatività dell’Arsenale, il più grande insediamento industriale del Ministero della Difesa. Il personale tecnico, impiegato nei bacini, sulle banchine, nelle centrali elettriche e nella vigilanza dello stabilimento, si sente profondamente offeso dalla mancanza di riconoscimento del proprio lavoro. La Cisl FP denuncia, inoltre, il mancato pagamento di oltre il 50% delle ore di lavoro straordinario maturate nel 2024.

“È inammissibile che lo Stato, garante di legalità e giustizia, si renda responsabile di tali inadempienze”, conclude Umberto Renna, segretario territoriale della CISL FP, sollecitando un intervento immediato per risolvere questa situazione e assicurare ai lavoratori il giusto riconoscimento del loro impegno.