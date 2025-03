Asili nido, Cisl Fp: “Taranto non può perdere il treno degli 800 milioni”

Necessaria corsa ai fondi ministeriali per Fabio Ligonzo: “Occorre agire prima del cambio di amministrazione”

Un’opportunità da non perdere per potenziare il sistema degli asili nido cittadini. È questo il messaggio lanciato da Fabio Ligonzo, rappresentante della Cisl Fp, che esorta l’amministrazione comunale tarantina a muoversi rapidamente per accedere agli 800 milioni di euro stanziati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Il decreto firmato dal Ministro Valditara rappresenta una chance significativa per la città ionica: i fondi permetterebbero sia la costruzione di nuove strutture che la riconversione di edifici pubblici esistenti in asili nido, ampliando così l’offerta di servizi per la prima infanzia. Ma il tempo stringe. La scadenza per l’aggiudicazione dei lavori è fissata al 31 agosto 2025, proprio quando potrebbe insediarsi la nuova Giunta comunale. È fondamentale che “l’attuale amministrazione avvii subito le procedure necessarie”, come sottolinea Ligonzo, per evitare che il cambio di amministrazione possa compromettere l’accesso ai finanziamenti.

Per quanto riguarda la gestione futura delle strutture, la Cisl Fp si dice fermamente contraria a qualsiasi ipotesi di esternalizzazione, che rischierebbe di “compromettere la qualità del servizio e i diritti dei lavoratori”. L’obiettivo è duplice: garantire un accesso più equo ai servizi per l’infanzia e tutelare l’occupazione nel settore pubblico.