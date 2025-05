Asili nido comunali: garantita la continuità del servizio

Confermata la regolare prosecuzione del servizio: arrivano le rassicurazioni del Commissario Straordinario dopo l’approvazione del rendiconto consuntivo

A seguito dell’approvazione del rendiconto consuntivo il Commissario Straordinario, dottoressa Giuliana Perrotta, intende rassicurare le famiglie e l’intera cittadinanza circa la continuità e la regolare gestione del servizio degli asili nido comunali.

Il Commissario Straordinario comunica che saranno adottati, nei tempi utili, tutti gli atti necessari per assicurare la chiusura ordinata dell’anno educativo in corso e la ripresa regolare delle attività per il prossimo anno scolastico.

Tale decisione, oltre a tutelare l’interesse dei bambini e delle famiglie, è finalizzata a sgombrare il campo da inutili preoccupazioni e da ogni forma di polemica o strumentalizzazione, in un momento in cui è opportuno che il confronto elettorale si concentri su tematiche di più ampio respiro per il futuro della città.

In tal modo, si garantisce al prossimo Consiglio Comunale la possibilità di valutare, con tempi e modalità adeguate, l’assetto più idoneo da conferire al servizio degli asili nido comunali, nell’ottica di una programmazione consapevole e coerente con le esigenze del territorio.