Asili nido a rischio, Cisl: “Servizio essenziale ma mancano risorse e tutele”

Carenze di materiale didattico e dispositivi di sicurezza. Ligonzo: “Le criticità finanziarie non possono ricadere sul personale che ha reso i servizi un’eccellenza”

Un accorato appello per salvaguardare il futuro dei nidi comunali arriva da Fabio Ligonzo, Segretario Aziendale Cisl Fp del Comune di Taranto. In un momento di incertezza per il servizio, il sindacato si fa portavoce delle crescenti preoccupazioni relative alle condizioni di lavoro del personale e alla qualità dell’assistenza offerta ai bambini.

“Gli asili nido pubblici non sono un semplice servizio, ma un presidio di inclusione e coesione sociale”, ha dichiarato Ligonzo, sottolineando come la qualità dell’educazione nella prima infanzia passi inevitabilmente attraverso la tutela di chi ci lavora.

Le criticità denunciate dal sindacato sono molteplici: dalla carenza di materiale didattico all’insufficiente disponibilità di dispositivi di protezione e prodotti per la disinfezione, elementi ormai imprescindibili per garantire ambienti sicuri sia per i bambini che per gli operatori.

Sullo sfondo rimane la questione dell’esternalizzazione del servizio, un’ipotesi che sembra prendere sempre più corpo alla luce delle difficoltà economiche dell’amministrazione comunale. Il Commissario prefettizio Perrotta ha infatti recentemente ammesso le complessità finanziarie che l’Ente sta affrontando.

“Comprendiamo le difficoltà di bilancio – afferma la Cisl Fp – ma non possiamo accettare che queste ricadano sul personale che ha fatto dei nidi pubblici un’eccellenza territoriale”. Il sindacato ribadisce che la priorità deve essere mantenere asili pubblici di qualità, investendo nelle persone che vi operano con “dedizione e professionalità”.