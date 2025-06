Autisti cercasi: aperte le selezioni per assunzioni a tempo indeterminato

Ctp Taranto avvia una campagna di recruiting per ampliare il proprio organico. Domande online entro il 19 luglio. Previste prove scritte e pratiche di guida

L’azienda di trasporto pubblico Ctp Taranto ha avviato una nuova campagna di assunzioni per autisti a tempo indeterminato. La selezione, gestita dalla società milanese Selexi Srl, mira a formare una graduatoria di idonei per il ruolo di operatore di esercizio con contratto full time di 39 ore settimanali. Tra i requisiti fondamentali richiesti ai candidati figura il possesso della patente D e/o D – CQC “persone”. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online, attraverso il portale dedicato, utilizzando SPID o CIE, entro le 12:59 del 19 luglio. È prevista una tassa d’iscrizione non rimborsabile di 20 euro.

Il processo di selezione si articolerà in due fasi: una prova scritta, consistente in un questionario a risposta multipla su temi specifici del settore, e una prova pratica di guida. Per ciascuna prova è previsto un punteggio massimo di 30 punti. Accederanno alla prova pratica i primi 100 candidati che avranno ottenuto almeno 18/30 nella prova scritta. La prova di guida si svolgerà su un percorso misto urbano ed extraurbano con un mezzo aziendale. Anche in questo caso sarà necessario raggiungere un punteggio minimo di 18/30 per il superamento.

Tutte le informazioni relative alla selezione, comprese le date delle prove, saranno pubblicate sul sito aziendale nella sezione “Bandi Tradizionali”. Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare il numero 099/7324219 o scrivere a convocazioni@ilmiotest.it.