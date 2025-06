Boom di offerte di lavoro: oltre 200 posizioni aperte nel Tarantino

L’Arpal Puglia annuncia 227 opportunità lavorative. In programma un evento dedicato al turismo a Marina di Ginosa. Disponibili tirocini formativi retribuiti e 144 posizioni all’estero

Il mercato del lavoro nella provincia di Taranto mostra segnali di vivacità con 227 posizioni aperte, secondo il 21° report 2025 dell’Arpal Puglia. Le offerte, pubblicate quotidianamente sul portale Lavoro X Te della Regione Puglia e sulla pagina Facebook “Centri impiego Taranto e provincia”, mostrano un panorama occupazionale variegato.

Il settore ristorazione e turismo guida la classifica con 27 posizioni disponibili, seguito dall’area artigianato, commercio e vendita” con 16 posizioni. Si registrano inoltre 6 posizioni nei settori costruzioni, impianti e logistica, 4 nell’amministrativo, Ict e servizi digitali e 1 in agricoltura. Da segnalare 29 posizioni riservate a persone con disabilità e appartenenti alle categorie protette, oltre a 144 opportunità di lavoro all’estero attraverso la rete Eures.

Job day a Ginosa

In questo contesto si inserisce l’iniziativa “Turismo & lavoro – Ginosa & Marina 2025”, organizzata dall’Arpal Puglia con l’Amministrazione Comunale di Ginosa. L’evento si terrà il 26 giugno 2025 presso il Palazzo della Delegazione di Marina di Ginosa, dalle 09:30 alle 16:30. Le aziende interessate possono presentare le proprie posizioni entro il 16 giugno 2025 attraverso il link dedicato.

Sul fronte dei tirocini formativi, la nuova Legge Regionale n.26/2023 prevede importanti tutele per i tirocinanti, tra cui una durata che va da 2 a 6 mesi (estendibile a 12 in casi specifici), con un minimo di 1 mese per attività stagionali. L’indennità minima mensile è fissata a 600 euro per i primi sei mesi e 700 euro oltre i sei mesi. I tirocinanti sono equiparati ai lavoratori per la sicurezza sul lavoro, con un orario settimanale allineato ai CCNL di riferimento e l’obbligo di partecipazione al 70% del monte ore mensile per ricevere l’indennità.

Tra le offerte di tirocinio attualmente disponibili, si segnalano posizioni come banconista presso un nuovo caffè letterario a Martina Franca (Rif. 7418/2025) e aiuto pizzaiolo a Grottaglie (Rif. 7493/2025). Le candidature possono essere presentate tramite il portale “Lavoro per te” utilizzando Spid, con la possibilità di ricevere assistenza presso gli sportelli dei Centri per l’Impiego. Per informazioni specifiche sui tirocini, è possibile contattare il Cpi Martina Franca (tel. 0992248056) o il Cpi Grottaglie (tel. 0992248025).

Nel rispetto dell’art. 1 L. 903/77, tutte le ricerche sono rivolte a candidati di entrambi i sessi.