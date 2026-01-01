Botti di capodanno: feriti due bambini e un uomo a Taranto

Il 63enne è stato colpito al volto da un petardo. A Castellaneta una bambina di tre anni ha riportato una lieve ustione a una mano

Notte di Capodanno segnata da alcuni incidenti legati ai fuochi d’artificio a Taranto. Due le persone rimaste ferite in città: un bambino, medicato in ospedale per lievi lesioni a una mano, e un uomo ricoverato al Santissima Annunziata dopo essere stato colpito al volto dall’esplosione di un petardo.

Episodi simili anche in provincia. A Castellaneta una bambina di tre anni è stata accompagnata al pronto soccorso per una lieve ustione a una mano provocata dallo scoppio di un petardo. La ferita, risultata superficiale, ha consentito la dimissione immediata della piccola.

Numerosi anche gli interventi dei Vigili del Fuoco. In via Lago Maggiore è stata domata un’auto avvolta dalle fiamme, mentre in piazzetta Mario Costa è stato spento un principio di incendio che aveva interessato un albero, innescato dai fuochi pirotecnici. La rapidità delle operazioni ha evitato conseguenze più gravi.