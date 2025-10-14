Carcere di Taranto, aggredito il personale della polizia penitenziaria

Cosp: “Una disastrosa condizione di lavoro, con almeno 60 unità mancanti e turni oltre i limiti del contratto collettivo di lavoro”

Lunedì 13 ottobre, nel carcere di Taranto sono stati segnalati due episodi di violenza nel carcere di Taranto.Due detenuti, entrambi di origine barese, hanno aggredito il personale della polizia penitenziaria.

A riportarlo è il segretario generale del Cosp (Coordinamento Sindacale Penitenziario), Domenico Mastrulli, e il coordinatore regionale della Puglia, Luca Lionetti.

Secondo le dichiarazioni riportate dal sindacato, il primo episodio é accaduto ai danni della vicecomandante, durante la contestazione di un rapporto disciplinare verso un detenuto. Il pronto intervento degli agenti ha evitato il peggio. Il secondo episodio ad opera di un altro detenuto che si è scagliato contro il personale intervenuto.

Il sindacato chiede un intervento urgente del Provveditorato Regionale Puglia e Basilicata e del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria di Roma e anche la volontà di incontrare il nuovo provveditore regionale e i vertici del carcere di Taranto per discutere sulla situazione.