Carenza medici di medicina generale: incontro a Palazzo di Città

Il Sindaco Bitetti ha incontrato il Commissario straordinario Asl Taranto per trovare una soluzione

Sanità a Taranto e carenza medici di medicina generale. Di questo si è discusso oggi durante un incontro tra il Sindaco di Taranto, Piero Bitetti, e il Commissario Straordinario della Asl, Vito Gregorio Colacicco.

Il Comune di Taranto e l’azienda sanitaria locale hanno affrontato nello specifico il tema della mancanza dei medici che impatta in maniera diretta sui cittadini, analizzando il tema delle “zone carenti”, aree della città che restano sguarnite di presidio territoriale, e che vengono monitorate dall’Ente e dalla Asl in maniera continuativa.

A seguito della mancata copertura rilevata dall’azienda sanitaria nel mese di dicembre, è stato formulato un avviso pubblico, la cui scadenza è lunedì 19 gennaio, per acquisire nuove accettazioni di medici di medicina generale al fine di sopperire alle carenze assistenziali particolarmente sentite in quartieri come Paolo VI, Tamburi, Città Vecchia e Lido Azzurro.

Questo è un primo passo per trovare nell’immediato una soluzione. Comune di Taranto e Asl, confidano di poter affrontare il problema con il nuovo assessore alla Sanità della Regione Puglia. ‎