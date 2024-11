Ciclovia Acquedotto Pugliese: inaugurato nuovo tratto di 8 km

Un investimento di 1,6 milioni di euro arricchisce la rete ciclabile della Valle d’Itria, con un nuovo segmento che collega Pineta Ulmo e Monte Fellone

La Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese, emblema di sostenibilità e stimolo per lo sviluppo dei territori che attraversa, si arricchisce oggi di un nuovo segmento. Un tratto di otto chilometri, che collega Pineta Ulmo a Ceglie Messapica con Monte Fellone a Martina Franca, è stato inaugurato, frutto di un investimento di 1,6 milioni di euro finanziati da Regione Puglia e Unione Europea.

“Il tratto odierno inaugura ufficialmente la ciclovia in Valle d’Itria, che sfocerà in un percorso più ampio di quasi 500 chilometri fino a Santa Maria di Leuca, realizzato in collaborazione con comuni e province interessate”, ha dichiarato Domenico Laforgia, presidente di Acquedotto Pugliese. La pista segue il canale principale dell’acquedotto, arricchito di aree di sosta e ponti canale storici, facendone un percorso panoramico e sicuro per i ciclisti.

Gli amministratori locali, come il sindaco di Martina Gianfranco Palmisano, lodano l’iniziativa per la valorizzazione del territorio e l’indotto economico che ne consegue. “Questo nuovo tratto permette di scoprire una delle zone più affascinanti della Puglia, valorizzando il paesaggio e la sua biodiversità”, afferma Palmisano.

“Questo intervento, non solo consentirà di guardare da vicino le opere di ingegneria dell’Acquedotto Pugliese, ma permetterà di valorizzare il patrimonio storico, artistico e agricolo e darà un impulso a forme di turismo e tempo libero basate sulla sostenibilità”, dichiara il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.

La ciclovia di Aqp è parte integrante della rete Bicitalia e si inserisce nel Piano regionale della mobilità ciclistica, concordato con il Piano strategico di sviluppo del turismo in Italia, mirando a una rete ciclabile che valorizzi percorsi esistenti e privilegi strade a basso traffico. La visione è quella di una mobilità sostenibile che comprenda anche gli spostamenti quotidiani oltre al turismo ricreativo.