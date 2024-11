Cinquant’anni e non sentirli

di Angelo Nasuto

Raccontato mezzo secolo di attività del liceo De Ruggieri di Massafra

Cinquant’anni di storia da raccontare e celebrare per il liceo De Ruggieri di Massafra. Ieri mattina nella sede di via Crispiano dell’istituto di Massafra si è tenuta la conferenza stampa di presentazione degli eventi che accompagneranno la comunità massafrese in tutto l’anno scolastico 2024/2025 per festeggiare il cinquantennale di questo importante istituzione, diventata pietra miliare della formazione studentesca, non solo per la Tebaide ma per una parte della provincia di Taranto. Molti gli eventi in programma, in cui troveranno spazio molti ambiti sociali e culturali dall’arte visiva, con il coinvolgimento del Carnevale, alla musica, dal teatro fino allo sport.

A fare gli onori di casa, introducendo i vari interventi è stata la Preside del Liceo, la prof.ssa Elisabetta Scalera, la quale con dovizia di particolari ha ripercorso la storia della scuola da lei diretta da diversi anni. Molte le citazioni di personalità importanti che hanno contribuito a costruire questa storia, a cominciare dal nome a cui è stata intitolato il liceo Domenico De Ruggieri. Prima di giungere agli ultimi anni, in cui si sono sviluppati i vari indirizzi, dal classico al linguistico, fino all’artistico, la Dirigente ha ricordato le prime sperimentazioni di un istituto nato prima con l’impostazione di uno scientifico tradizionale e poi cresciuto in maniera esponenziale col Preside Luigi Convertino alla fine degli anni novanta.

A ricordare l’importanza dell’istituzione scolastica è intervenuto il funzionario del Ministero dell’Istruzione e del Merito, il massafrese Raffaele Gentile che ha posto l’accento su come una scuola può crescere come offerta formativa, poi sapientemente diretta e infine fidelizzata da molti utenti, fino ai grandi successi nella popolazione studentesca in termini numerici.

Invitato per l’occasione il consigliere regionale Michele Mazzarano, il quale oltre a dare il proprio saluto istituzionale come rappresentante dell’ente di via Capruzzi, ha menzionato i propri affezionati ricordi da studente del De Ruggieri, con le sue esperienza vissute non solo tra i banchi ma anche nelle piazze con le prime agitazioni studentesche.

Ancora è poi giunto il momento di dare la parole ai docenti presenti, accompagnati da due collaboratori della Preside, il prof. Ciro Nappa e la prof.ssa Maria Rita Borgia, per parlare in maniera così in generale degli eventi in programma. Ma prima di ciò interessante è stato l’intervento della prof.ssa Daniela Coscia, impegnata a descrivere il logo ideato e creato per festeggiare il cinquantennale, un logo rivisitato a partire dalla figura geometrica più importante in natura che è l’esagono, poi arricchito dai cinque colori che rappresentano i cinque indirizzi della scuola.

Si sono avvicendate prima la prof.ssa Annamaria Scarcia e la prof.ssa Rosanna Locorotondo per parlare degli eventi di carattere culturale e sportivo; il primo tra questi si svolgerà martedì prossimo al teatro comunale. La Preside ha infine chiuso i lavori della conferenza ponendo il proprio saluto alla Presidente del Consiglio d’Istituto Grazia Stasolla, presente al tavolo tra i relatori.