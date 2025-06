Cis Taranto, al via il primo tavolo operativo

Al via il rilancio del Contratto Istituzionale di Sviluppo: il 20 giugno riunione strategica in Prefettura con tutti i soggetti coinvolti

È fissato per il prossimo 20 giugno presso la Prefettura di Taranto il primo incontro operativo del Cis Taranto guidato dal nuovo responsabile unico on. Dario Iaia.

Al tavolo sono stati convocati tutti i beneficiari della misura con l’obiettivo di fare il punto sullo stato di avanzamento degli interventi e individuare possibili azioni di accelerazione. In tal senso, è stato predisposto uno specifico format che dovrà essere compilato in ogni sua sezione con le informazioni di ciascun intervento di competenza ancora in corso di attuazione.

“Intendiamo dare un impulso decisivo agli interventi programmati ed in gran parte, ancora fermi. Rappresentano un’opportunità di crescita e di sviluppo per il nostro territorio e avranno ricadute positive in termini di posti di lavoro e di migliore qualità della vita dei cittadini. Il tavolo del 20 giugno – chiarisce Iaia – è solo il primo di una serie d’incontri periodici che intendo promuovere proprio perché ritengo necessaria la collaborazione di tutti i soggetti istituzionali coinvolti. Dal confronto tra le parti e da un atteggiamento propositivo si potranno ottenere i risultati che il territorio merita”.