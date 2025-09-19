Cis Taranto, avanzano i progetti per il nuovo impianto sportivo ai Tamburi

L’Onorevole Dario Iaia: “Sono fiducioso, perché il Commissario Uricchio ha confermato che procederà rapidamente alla caratterizzazione dell’area in modo tale che subito dopo si possa procedere con gli interventi di messa in sicurezza e conseguentemente con la realizzazione della struttura sportiva”

Accolta la richiesta formalizzata dal Commissario Unico del CIS di Taranto, On. Dario Iaia, relativamente all’attuazione della caratterizzazione dell’area che ospiterà l’impianto sportivo nel quartiere Tamburi. Si tratta di un passo fondamentale per la bonifica necessaria a realizzare una struttura moderna e funzionale. La richiesta, indirizzata al Commissario Unico per le bonifiche Felice Uricchio, era già stata discussa nel corso della recente riunione del CIS del 25 giugno.

“Sono fiducioso, perché il Commissario Uricchio ha confermato che procederà rapidamente alla caratterizzazione dell’area in modo tale che subito dopo si possa procedere con gli interventi di messa in sicurezza e conseguentemente con la realizzazione della struttura sportiva”, ha dichiarato Iaia, sottolineando l’importanza di dotare il quartiere di un impianto sportivo completo di piste di atletica e un campo di calcio, elementi che rivestiranno un grande valore sociale per la comunità.

Il finanziamento per il Piano di Caratterizzazione e l’Analisi di Rischio, ammontante a € 86.876,20, sarà possibile grazie alla riprogrammazione delle economie derivanti da opere di bonifica già completate nel quartiere. I lavori di bonifica, però, richiederanno appunto una caratterizzazione preventiva.

“È necessaria un’analisi dettagliata che comprenda fasi fondamentali. – Ha spiegato l’onorevole di Fratelli d’Italia – Il processo inizierà con l’esame della storia dell’area per identificare le potenziali fonti di contaminazione e i tipi di inquinanti presenti. Verranno quindi prelevati campioni di suolo, acqua e sedimenti che saranno analizzati in laboratorio per identificare le sostanze inquinanti, come metalli pesanti, idrocarburi e solventi tossici. Sulla base dei risultati ottenuti, sarà poi elaborato un piano di bonifica che definirà le modalità e le strategie per rimuovere o contenere la contaminazione.

Siamo certi che, con la collaborazione del comune di Taranto, del Commissario Uricchio e con il ruolo proattivo del CIS, riusciremo a fornire ai cittadini del quartiere Tamburi una struttura sportiva all’avanguardia, capace di promuovere la salute e l’integrazione sociale. – Si legge nella nota – Il progetto prevede la costruzione di importanti strutture sportive, tra cui piste di atletica e un campo di calcio, con l’obiettivo di favorire l’attività fisica e l’integrazione sociale nella comunità del quartiere Tamburi.

È indubbio il valore sociale di questo intervento, e la nostra intenzione è di concretizzare l’inclusione e la crescita, soprattutto dei più giovani, attraverso strutture di questo tipo. – Conclude Iaia – Queste iniziative rappresentano un passo significativo verso la riqualificazione del quartiere e il miglioramento delle condizioni di vita dei suoi abitanti”.