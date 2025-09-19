venerdì 19 Settembre 25
CP

Cis Taranto, avanzano i progetti per il nuovo impianto sportivo ai Tamburi

Primo Piano

Articoli Correlati

Ponte Girevole, urto durante l’apertura: cadono detriti in mare

CP -
L’episodio si sarebbe verificato intorno alle 4.15 e ha richiesto l’intervento del personale della Marina Militare per le operazione di messa in sicurezza della...
Read more

Cigs, i sindacati: “Chiesto incontro dopo il vertice a Palazzo Chigi”

CP -
La richiesta parte dalla necessità di avere un quadro più chiaro sul futuro degli asset I responsabili siderurgia di Fim, Fiom e Uilm Valerio D'Alò,...
Read more

Ruba l’incasso in un supermercato nel Tarantino: denunciato 35enne

CP -
La visione delle immagini delle videocamere di sorveglianza ha permesso ai Poliziotti di identificare l’uomo La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà...
Read more

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand