Cittadella della Carità, stipendi non pagati: sindacati annunciano la mobilitazione

FP Cgil, Cisl FP e UGL Salute chiedono una maggiore trasparenza e una chiara assunzione di responsabilità da parte di tutti i soggetti coinvolti, affinché venga definito il percorso futuro della Fondazione

Torna al centro del dibattito pubblico la vertenza della Cittadella della Carità di Taranto. I sindacati FP Cgil, Cisl FP, Fials e UGL Salute denunciano il mancato pagamento delle retribuzioni di novembre e dicembre, oltre alla tredicesima mensilità, ai lavoratori della Fondazione.

“Ci chiediamo se tutto ciò sia tollerabile. Le affermazioni sulla dignità delle persone e del lavoro devono essere parole piene di contenuto e non mere dichiarazioni da salotto”, sottolineano le organizzazioni sindacali in una nota congiunta. Secondo i sindacati, a pagare le conseguenze della situazione non sono solo i lavoratori, ma anche le istituzioni, accusate di non essere in grado di affrontare e risolvere una vertenza definita “complicata e delicata”. “Nulla è cambiato rispetto al futuro della Fondazione – prosegue la nota – si continua a navigare nell’incertezza più assoluta, tra timidezze, mancate iniziative e silenzi assordanti”.

Alla luce di questo quadro, FP Cgil, Cisl FP e UGL Salute chiedono maggiore trasparenza e una chiara assunzione di responsabilità da parte di tutti i soggetti coinvolti, affinché venga definito il percorso futuro della Fondazione. I sindacati hanno inoltre annunciato una mobilitazione per lunedì 19 gennaio, con un’assemblea sindacale e un sit-in davanti alla sede della Fondazione Cittadella della Carità, nel quartiere Paolo VI.