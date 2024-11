Confapi, presentato a Taranto il Master in mobilità elettrica ed economia circolare

Greco: “La partnership con l’Università della Calabria formerà figure professionali in grado di saper governare la transizione dei nostri territori”

Si è tenuta questa mattina, presso la sede di Confapi Taranto in via d’Aquino 28, la presentazione del Master in “Mobilità Elettrica ed Economia Circolare” (MEEC) dell’Università della Calabria.

Un master dedicato a neolaureati e studenti lavoratori, che punta a formare figure professionali altamente qualificate nel settore in rapida crescita della mobilità elettrica. È organizzato in collaborazione con Motus-E, la principale associazione italiana nel campo della mobilità elettrica.

Durante l’evento, il professor Gregorio Cappuccino, direttore del Master, ha illustrato i dettagli dell’offerta formativa che punta a creare una rete dinamica tra università, aziende e giovani laureati. “La mobilità elettrica potrà cambiare la fisionomia del Mezzogiorno, soprattutto per ciò che concerne il nostro sistema infrastrutturale”, dichiara Cappuccino.

L’ingegnere Fabio Greco, presidente di Confapi Taranto, ha invece approfondito i vantaggi della partnership con le piccole e medie imprese locali: “La partnership tra Confapi Taranto e l’Università della Calabria formerà figure professionali in grado di saper governare la transizione dei nostri territori. Noi crediamo molto nell’economia circolare”.

L’evento, con la partecipazione del presidente di Kyma Mobilità Taranto, l’avv. Daniele d’Ambrosio, è stato moderato dal dottor Sergio Leone. Non solo un’occasione per presentare il master al territorio, ma anche un’opportunità affinché le aziende locali esprimano le loro esigenze in termini di profili e competenze in linea con la mobilità elettrica, l’economia circolare e la valorizzazione dei rifiuti.

Le lezioni prenderanno il via il prossimo 19 dicembre. Il termine ultimo per iscriversi è fissato al 30 novembre prossimo. Ai partecipanti al master sarà conferito il titolo di “esperto in gestione di sistemi e strutture per la mobilità elettrica e l’economia circolare.” I costi di iscrizione sono coperti dal Ministero dell’Università e della Ricerca nell’ambito dei “Patti territoriali dell’alta formazione per le imprese” ai sensi dell’art. 14-bis del dl 6/12/2021 n.152.