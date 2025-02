Confapi Taranto: 5 aziende del territorio parteciperanno all’evento ‘Incominig Agroalimentare’

“Rappresenta un’importante vetrina per le nostre aziende che avranno la possibilità di farsi conoscere all’estero. Per noi si tratta di una grande opportunità considerato che l’evento di Ice è destinato ad un numero ristretto di aziende”

Il settore agroalimentare vive una fase di grande dinamismo grazie alle opportunità derivanti da un crescente interesse per l’innovazione tecnologica, la sostenibilità e l’internazionalizzazione. Le aziende estere, infatti, stanno diventando attori sempre più importanti nel panorama agroalimentare, sia come investitori, sia come partner strategici per la produzione e la distribuzione. L’Italia è da sempre un punto di riferimento a causa della sua forte tradizione nel settore alimentare. L’import/export di prodotti, sia alimentari che non, tra paesi con economie avanzate e paesi emergenti sta aumentando.

Il prossimo sei marzo cinque aziende del settore agroalimentare che hanno manifestato interesse alla proposta di Confapi Taranto parteciperanno all’evento Incoming Agroalimentare in programma dalle ore 10.00 presso la sede dell’ICE, istituto per il commercio con l’estero, in Via Liszt, 21 a Roma.

L’iniziativa nata nell’ambito della collaborazione tra Confapi e Ice -Agenzia rappresenta un’importante opportunità per le imprese di presentare B2B la propria produzione a operatori esteri provenienti da mercati strategici quali Austria, Cina, Colombia, Corea del Sud, Francia, Giappone, India, Spagna, Svezia, Regno Unito, USA e Vietnam. L’evento prevederà sessioni di incontri bilaterali dalla mattina al pomeriggio tra le aziende e i buyers selezionati da ICE -Agenzia.

Le aziende Confapi che avranno la possibilità di partecipare Bakery Fumarola – Gruppo Kaleo S.r.l. con una lunga tradizione nel settore della panificazione, Vigne Catucci srl importante azienda vinicola compresa nella doc di Manduria, Masseria Fruttirossi srl azienda agritech che trasforma e commercializza superfrutti prodotti nella propria filiera corta e sostenibili, Vito Benedetto Caseificio operante da tre generazioni nella produzione di latticini e formaggi e Taranto catering sas attiva nella produzione artigianale di liquori biologici e prodotti artigianali da forno.

“L’incoming del 6 marzo rappresenta un’importante vetrina per le nostre aziende che avranno la possibilità di farsi conoscere all’estero. Per Confapi Taranto si tratta di una grande opportunità considerato che l’evento di Ice è destinato ad un numero ristretto di aziende”- dichiara il presidente di Confapi Taranto, ing. Fabio Greco.

“L’internazionalizzazione delle imprese”- conclude- “rappresenta uno dei capisaldi del programma di diversificazione che come Confapi stiamo attuando al fine di garantire alle nostre associate opportunità di sviluppo in mercati sinora inesplorati”.