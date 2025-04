Confapi Taranto, Francesco Leo entra nel direttivo nazionale della sezione Unionalimentari

“Un importante traguardo per noi e per tutte le imprese del settore agroalimentare del territorio poter far sentire la voce delle aziende locali, la maggior parte delle quali rinomate a livello nazionale e internazionale”. Riportiamo integralmente la nota

Confapi Taranto ha un proprio rappresentante nel direttivo nazionale della sezione Unionalimentari. Sarà il presidente della medesima sezione di Confapi Taranto Francesco Leo, titolare dell’azienda vitivinicola Paolo Leo, a rivestire questo importante incarico all’interno dell’organismo nazionale.

“Un importante traguardo per Confapi Taranto e per tutte le imprese del settore agroalimentare del territorio poter far sentire la voce delle aziende locali, la maggior parte delle quali rinomate a livello nazionale e internazionale” – commenta il presidente di Confapi Taranto Fabio Greco nell’augurare buon lavoro alla categoria che ha rinnovato il vertice nazionale riconfermando alla guida Paolo Uberti.