Confapi Taranto: Mita Lorusso alla guida della nuova sezione Urbanistica e Demanio

La nomina arriva in un momento cruciale per la città con la definizione del nuovo Piano Urbanistico Generale e del Piano delle Coste

Confapi Taranto potenzia la sua struttura organizzativa con l’istituzione di una nuova sezione dedicata all’Urbanistica e al Demanio all’interno del Dipartimento degli Affari Istituzionali. L’architetto Mita Lorusso è stata nominata responsabile del nuovo settore.

La decisione arriva in un momento cruciale per il capoluogo ionico, che si trova ad affrontare importanti sfide in materia di pianificazione territoriale. In particolare, la città è impegnata nella definizione del nuovo piano urbanistico generale e del piano delle coste.

La nomina dell’architetto Lorusso rappresenta un importante tassello nella strategia dell’associazione, che mira a fornire un supporto sempre più qualificato alle imprese associate. La nuova sezione, infatti, si propone di affiancare le aziende nelle questioni legate allo sviluppo territoriale e alle opportunità occupazionali che ne derivano.