Confapi Taranto: “Preoccupati per gli impianti fotovoltaici sul Mar Piccolo”

“Le opere di allacciamento alla rete elettrica del parco fotovoltaico insisterebbero sulle aree private che riguardano cantieri in via di ripresa produttiva andando così a ledere legittimi diritti della proprietà”

Confapi Taranto si unisce alle preoccupazioni sollevate in queste settimane circa il progetto di realizzazione di impianti fotovoltaici galleggianti sul Mar Piccolo di Taranto. L’associazione di categoria, come noto, è impegnata su più fronti nel sostenere le attività produttive in quell’area storica importante della nostra città.

“Confapi è particolarmente impegnata nel sostenere il comparto mitilicolo affiancando gli operatori nella gestione dei rapporti con enti locali e governo, supportandoli attraverso il proprio Centro Studi e la collaborazione con la facoltà di Scienze delle Produzioni e delle risorse del Mare. – Si legge nella nota – Proprio gli approfondimenti in corso presso il nostro Centro Studi evidenziano il rischio di un impatto negativo dell’impianto fotovoltaico sulle reti trofiche del Mar Piccolo.

Inoltre Il Mar Piccolo ha registrato di recente una ripresa delle attività nel settore della cantieristica navale. Le opere di allacciamento alla rete elettrica del parco fotovoltaico insisterebbero sulle aree private che riguardano cantieri in via di ripresa produttiva andando così a ledere legittimi diritti della proprietà.

Auspichiamo – concludono gli esponenti di Confapi – che si realizzi quanto prima un incontro con tutti gli stakeholders del territorio per affrontare tutte le problematiche finora emerse.”