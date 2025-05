Confapi Taranto: un fondo a sostegno della cultura e del turismo

L’iniziativa sarà presentata martedì al Teatro Orfeo e ha come obiettivo quello di unire le imprese, gli operatori culturali e le istituzioni per sostenere lo sviluppo del territorio ionico

Martedì 20 maggio, dalle ore 11.45 presso il foyer del Teatro Orfeo di Taranto, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione del Fondo Cultura & Turismo promosso da Confapi Taranto.

L’iniziativa ha l’obiettivo di unire le imprese, gli operatori culturali e le istituzioni per sostenere lo sviluppo del territorio ionico. La creazione del fondo servirà a raccogliere risorse private dalle aziende associate per destinarle all’organizzazione di iniziative culturali e turistiche di pubblica, prodotte direttamente da Confapi o sostenute tramite bandi e affidamenti diretti a realtà del territorio.

Alla conferenza stampa interverranno Fabio Greco, Presidente di Confapi Taranto, Leandra Attanasio, direttore del Dipartimento Cultura ed Eventi di Confapi Taranto, Patrizia Conte, artista tarantina e vincitrice di The Voice Senior 2024 e testimonial del Fondo, e la giornalista e scrittrice tarantina Maristella Massari.