Confsal Taranto, Crisi al Comune: “Massima attenzione per le vertenze della città”

“Lo scioglimento del Consiglio Comunale ha ingenerato nei lavoratori uno stato di incertezza e timore per il proprio futuro. Con la nomina da parte del Prefetto Paola Dessì della Dott.ssa Giuliana Perrotta come Commissario straordinario, la Confsal di Taranto esprime la propria vicinanza a tutti i dipendenti impegnandosi ad una continua interlocuzione con il Commissario affinchè si garantisca una continuità lavorativa dell’ente.” Lo afferma in una nota il Segretario Provinciale Confsal, Gianfranco Buttari.

“Come Confederazione auspichiamo che la prossima amministrazione mostri la massima attenzione alle problematiche e alla vertenze che attanagliano la città, dando ai lavoratori risposte concrete e rapide. Invitiamo tutti i dipendenti a continuare il proprio lavoro con il massimo impegno e dedizione che li ha contraddistinti in tutti questi anni.“