Corso di infermieristica, Volpe (Opi): “Mai raggiunto a Taranto un numero così alto di laureati”

Il corso di Infermieristica di Taranto continua a sfornare giovani laureati. Ai 25 studenti proclamati dottori in Infermieristica la scorsa settimana nella sessione di laurea presso la Scuola Sottufficiali della Marina Militare, se ne aggiungono altri 44 che hanno conseguito il titolo nella mattinata di venerdì 15 novembre durante la sessione ospitata questa volta nella sede del polo didattico jonico alla Cittadella della Carità.

Si rinforza quindi la pattuglia di infermieri tarantini, segno di come il corso attragga e soprattutto funzioni nonostante le rinomate difficoltà a trovare lavoro sul territorio.

“Si sono completate le sessioni di laurea dell’anno accademico 23/24 nel Polo didattico di Taranto e sono orgoglioso del risultato dei nostri studenti in quanto è la prima volta che si raggiunge un numero così alto di laureati. – Ha dichiarato il presidente dell’OPI Taranto, Pierpaolo Volpe – Il sistema sanitario regionale pugliese ha necessità di infermieri, ma con rammarico ho appreso che numerosi laureati hanno già le valigie pronte per strutture del nord Italia.

Ringrazio vivamente la prof.ssa Mariasevera Di Comite, Presidente della Commissione di laurea, ma anche coordinatrice dell’interclasse, per aver assicurato con il suo impegno, una organizzazione perfetta della sessione di laurea, garantita anche grazie all’intervento della Direzione generale della Asl Taranto presso il Polo universitario di Taranto della Cittadella della Carità. Ringrazio anche il Direttore delle attività didattiche, Dott.ssa Carmela Lacatena, alla sua ultima seduta di laurea, – conclude – per quanto ha donato in termini di competenza e dedizione al Corso di laurea in Infermieristica negli ultimi vent’anni”.

La commissione dell’esame finale di questa mattina era composta dalla Presidente prof.ssa Di Comite Mariasevera e dai commissari proff.ri Lacatena Carmela, Montemurro Maria Rosaria, Cardellicchio Monica, Bruni Maria Carmela, Zito Dora, Pulito Marinella, Taddeo Margherita, Fiorentino Marco, dott. Volpe Pierpaolo (Rappresentante OPI), dott.ssa Notaristefano Anna Maria (Rappresentante OPI) e dott. Capodivento Vincenzo (Rappresentante del Ministero della Salute).