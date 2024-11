La Corte dei Conti approva il Piano di riequilibrio finanziario per Castellaneta

Il sindaco Di Pippa: “Adesso la città potrà guardare al futuro con una maggiore serenità senza quella paura che ci ha pervaso in questi nove anni”

Dopo lunghi nove anni di attesa, la Corte dei Conti ha approvato il Piano di riequilibrio finanziario del Comune di Castellaneta. La decisione tanto attesa, rappresenta un punto di svolta significativo per l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giambattista Di Pippa che dichiara: “Si tratta di una notizia che attendevamo da nove lunghissimi anni e che giunge a seguito della camera di consiglio presso la sezione della Corte dei Conti di Bari”.

Il sindaco ha partecipato all’importante riunione tenutasi giovedì 31 ottobre, insieme a figure chiave dell’amministrazione comunale tra cui la Responsabile finanziaria Francesca Capriulo, il Presidente del Collegio dei revisori dei conti, Aldo Marino, e il Responsabile del Servizio contenzioso, Alessandro Langiu. “Voglio ringraziarli per il lavoro che insieme hanno svolto con me e con la nostra Amministrazione in questi mesi di insediamento per giungere a questo importantissimo risultato”, ha aggiunto il sindaco.

L’approvazione segna il culmine di un periodo intensivo di lavoro e di revisioni delle politiche finanziarie comunali, che secondo il sindaco ha visto un “reale cambio di rotta nella gestione finanziaria dell’ente”. Elementi come il rigore, la trasparenza e l’ordine imposti nei conti e nei procedimenti amministrativi sono stati determinanti. “Il quadro chiaro sui contenziosi del Comune e sulle potenziali passività, insieme alla gestione prudente delle risorse, sono tutti indicatori che oggi hanno portato a questa decisione positiva“, ha osservato il sindaco.

“Dopo anni di incertezza, in cui siamo sempre stati sull’orlo del precipizio del dissesto finanziario, oggi possiamo ridare fiducia e speranza alla città”, ha sottolineato Di Pippa. Per il futuro, il processo di risanamento strutturale continuerà, con aggiornamenti semestrali ai magistrati contabili sull’attuazione degli obiettivi del piano. “Continueremo a recepire le osservazioni della Corte dei Conti e a seguire il solco delle indicazioni e delle prescrizioni ricevute”, ha promesso il sindaco.

“È davvero una grande soddisfazione, adesso la città potrà guardare al futuro con una maggiore serenità senza quella paura che ci ha pervaso in questi nove anni, una paura che aveva il nome di dissesto finanziario”, conclude il sindaco.