Ctp Taranto, Maurizio Falcone eletto nuovo presidente

Il presidente della Provincia Palmisano: “Il suo nome non è stato imposto dall’alto, ma è il risultato di un percorso trasparente iniziato con la manifestazione d’interesse indetta a giugno per sostituire il presidente dimissionario, Francesco Tacente, a cui hanno partecipato 57 professionisti”

Maurizio Falcone, già direttore generale della società di trasporto pubblico locale Stp di Brindisi, è il nuovo presidente di Ctp Taranto. Il suo nome è stato proposto, questa mattina, dal presidente della Provincia di Taranto, Gianfranco Palmisano, in qualità di azionista di maggioranza dell’azienda di via del Tratturello Tarantino ed è stato poi approvato dall’assemblea dei soci (in sede erano presenti diversi sindaci dei comuni ionici, soci della stessa società di trasporto). Inoltre Falcone, tra i massimi esperti non solo in Puglia ma anche a livello nazionale nel settore del Tpl (trasporto pubblico locale), essendo pensionato, assumerà l’incarico gratuitamente.

A margine dell’assemblea dei soci, il presidente Palmisano ha affermato: “Il nome dell’avvocato Falcone, tecnico tra quelli più competenti in circolazione non è stato imposto dall’alto, ma è il risultato di un percorso trasparente iniziato con la manifestazione d’interesse indetta a giugno per sostituire il presidente dimissionario, Francesco Tacente, a cui hanno partecipato 57 professionisti.

Nonostante questo sia un periodo molto intenso, nelle settimane e nei giorni scorsi, mi sono confrontato più volte con i colleghi sindaci proprio sulla designazione del nuovo presidente di Ctp. – Sottolinea – Per essere ancora più chiari, abbiamo materialmente esaminato insieme le domande pervenute. Successivamente – ha aggiunto Gianfranco Palmisano – abbiamo avuto un colloquio con l’avvocato Falcone che ha dimostrato subito la sua grande esperienza e competenza. Abbiamo, dunque, scelto davvero la persona giusta al posto giusto”.

L’assemblea dei soci di Ctp Taranto, inoltre, ha confermato per il prossimo triennio Fernando Miccolis quale revisore dei conti dell’azienda e ha rinnovato la composizione del Collegio sindacale nel modo seguente: Mauro Bello, presidente; Fabrizio Cavallo, componente e Valentina Sebastio, componente (i membri supplenti, invece, sono Vincenzo Simonetti e Giovanni Calabrese). Per quel che riguarda, infine, l’Organismo indipendente di vigilanza (Oiv), l’assemblea ha nominato quale presidente Giulio Rossetti e quali componenti; Martino Bruno; Francesco Nevoli; Nunzio Leone e Giorgio Basso.