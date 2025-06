Ctp Taranto in salute: utile di 390mila euro nel 2024

Crescono del 10% i ricavi da biglietti e abbonamenti. Il presidente Palmisano: “Risultati che premiano l’impegno della società”

Ctp Taranto chiude il 2024 con il segno più. L’azienda di trasporto pubblico locale della provincia ionica ha approvato ieri il bilancio con un utile netto di 390mila euro, confermando la solidità della gestione aziendale nonostante le sfide del settore. I numeri parlano chiaro: i ricavi dalla vendita di biglietti e abbonamenti hanno toccato quota 3.832.477 euro, segnando un incremento superiore al 10% rispetto ai 3.460.177 euro del 2023. Un risultato raggiunto grazie all’aumento della domanda di trasporto pubblico e a controlli più efficaci contro l’evasione tariffaria.

Il 2024 ha visto anche l’entrata in servizio di 87 nuovi autobus, contribuendo al rinnovamento della flotta aziendale. Il valore della produzione ha raggiunto i 17,6 milioni di euro, con costi complessivi per 17,1 milioni, mantenendo positivo il margine operativo lordo. All’assemblea dei soci erano presenti, oltre alla direzione guidata dall’amministratore Giuseppe Murgolo, diversi sindaci del territorio e il presidente della Provincia di Taranto, Gianfranco Palmisano, che detiene la maggioranza delle quote societarie con oltre il 63%.

“Questi risultati premiano l’impegno costante della società e di tutto il personale”, hanno commentato i vertici aziendali, sottolineando l’obiettivo di “garantire un trasporto pubblico locale efficiente, sostenibile e moderno per l’intera provincia di Taranto”.