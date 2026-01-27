Decaro, Giornata della Memoria: “no a vecchie o nuove forme di antisemitismo”

Bandiere a mezz’asta su palazzo presidenza Regione Puglia per vittime olocausto

“La memoria è una forma di resistenza contro ogni rigurgito di violenza, odio, indifferenza” ha dichiarato il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro. “La memoria che celebriamo oggi – ha aggiunto il governatore – va praticata ogni giorno, nelle scelte quotidiane di ciascuno di noi.

La memoria è un esercizio costante che ci permette di difenderci dagli orrori del passato, costituisce un argine culturale e politico per riconoscere e contrastare qualsiasi reminiscenza delle stagioni più buie che l’umanità ha attraversato, con la speranza che l’insegnamento che possiamo trarne ispiri sempre i pensieri e le azioni”. “Stiamo vivendo un momento storico di grande paura, in cui gli spettri di periodi bui si stanno ripresentando con atteggiamenti di sopruso che in qualche caso coinvolgono interi popoli – ha aggiunto l’assessora regionale alla Cultura e Conoscenza Silvia Miglietta -. In questo contesto, è ancora più importante celebrare la Giornata della Memoria per tenere a mente i valori di pace, democrazia e solidarietà fra i popoli sui quali abbiamo costruito l’Europa e l’ordine mondiale all’indomani della Seconda guerra mondiale e della barbarie nazifascista che ha causato lo sterminio di milioni di ebrei, rom, sinti e omosessuali. Non sempre la Memoria è stata sufficiente a evitare nuove ingiustizie. Tuttavia, – conclude – non possiamo rinunciare a ricordare né tantomeno lasciare spazio a vecchie o nuove forme di antisemitismo”. (Ansa)