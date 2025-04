Elezioni comunali, via libera dalla commissione elettorale per i 6 candidati sindaco

Dopo 36 ore di verifiche, sorteggiato l’ordine dei nomi sulla scheda elettorale. Sei candidati in corsa per la poltrona di sindaco, supportati da ampie coalizioni

Arriva finalmente il via libera per le prossime elezioni comunali di Taranto. Dopo 36 ore di verifiche sui nomi e sulle liste presentate, la Commissione Elettorale circondariale, presieduta dalla dottoressa Tarsia, ha completato il suo lavoro con i sorteggi per stabilire in che ordine verranno collocati simboli e nomi sulla scheda elettorale e sui pannelli che saranno esposti nei vari seggi.

Sono 6 i candidati sindaco per le prossime elezioni amministrative. Si tratta della giornalista Annagrazia Angolano (supportata dalle liste Movimento 5 Stelle e Angolano Sindaca), l’ex presidente del consiglio comunale Piero Bitetti, esponente del movimento Con (a capo di una coalizione di centrosinistra e appoggiato da 8 liste: Partito Democratico, Avs-Socialismo XXI-Possibile, Per Bitetti, Demos, Unire Taranto, Movimento Politico Con, Democrazia Cristiana, Partito Liberal Democratico); l’ex consigliere comunale Mario Cito, figlio di Giancarlo, ex sindaco e ed ex parlamentare (sostenuto dalla lista At6-Lega d’Azione Meridionale); l’avvocato Mirko Di Bello per la coalizione Adesso (supportato da 6 liste: Lista con Di Bello, Taranto e Futuro, Lista Movimento Sportivo, I Rioni, Tre Terre-Talsano-Lama/San Vito, Impronta Verde). Ed ancora: Luca Lazzàro, già presidente regionale di Confagricoltura (candidato della coalizione di centrodestra e sostenuto da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Partito Liberale, Noi Moderati-Lazzàro Sindaco); ed infine l’avvocato Francesco Tacente, presidente uscente del Consorzio trasporti pubblici (supportato da 7 liste: Taranto Popolare, Prima Taranto, Patto Popolare, Fortemente Liberi, Noi Taranto, Riformisti-Socialisti, Evviva Taranto- Udc).