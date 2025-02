Elly Schlein a Taranto per incontrare i lavoratori della Network Contacts

La Segretaria del Partito Democratico incontrerà i dipendenti del call center tarantino che da mesi protestano per il nuovo contratto collettivo che determinerebbe meno tutele e diritti

Venerdì 7 febbraio la Segretaria del Partito Democratico Elly Schein sarà a Taranto per incontrare 400 lavoratori della Network Contacts, società che opera nel settore dei call center, che da mesi protestano per il nuovo contratto collettivo di lavoro che determinerebbe meno tutele e diritti per i dipendenti.

Elly Schlein torna Puglia per parlare di lavoro e di sanità in un evento che si svolgerà a Bari alla Fiera del Levante. “Dieci giorni fa il Governo ha impugnato la norma regionale sul salario minimo negli appalti pubblici confermando la volontà di non preoccuparsi di oltre quattro milioni di italiani che lavorano con salari bassissimi. – Afferma la Segretario Pd – Questa decisione giunge dopo lo stop in parlamento alla discussione della legge sul salario minimo e dopo il pasticcio sul cuneo fiscale che in realtà non mette 1 euro in più nelle tasche dei lavoratori più deboli”.