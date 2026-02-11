Esclusiva di CosmoPolis. La nuova area Hospitality dello Iacovone

Che bello il nuovo stadio di Taranto. Un impianto all’inglese, difficile da replicare in altre città italiane. Merito dei Giochi del Mediterraneo

Siamo in grado di presentarvi l’area Hospitality del nuovo stadio Iacovone. Un’anteprima assoluta di CosmoPolis. Acquisita direttamente dalla società dei progettisti che cura la realizzazione dell’opera. Un’area esclusiva. Con un servizio di ristorazione completo. Con lunghe – e spesse – vetrate vista campo. Dedicata ad ospiti Vip, partner e abbonati premium. Qualcosa di unico nel suo genere, difficilmente replicabile negli altri stadi italiani.

Lo Iacovone sarà un impianto moderno, inclusivo, all’inglese. Merito dei Giochi del Mediterraneo. Merito del commissario Ferrarese. E delle risorse economiche sopraggiunte in riva allo Jonio perché, il prestigioso evento internazionale, possa tenersi ad agosto di quest’anno. Con uno stadio così, non è più vietato sognare. Non più. Per una delle piazze calcistiche più calde – e passionali – del Paese.