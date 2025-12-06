Ex Ilva, Brigati (Fiom): “Il Governo faccia chiarezza sul ritiro del piano di chiusura”

Chiarezza sul ritiro del piano di chiusura. È quanto chiede Francesco Brigati, segretario generale Fiom-Cgil di Taranto, a fine incontro di ieri sull’ex Ilva, nella nota stampa che segue

Chiarezza sul ritiro del piano di chiusura. È quanto chiede Francesco Brigati, segretario generale Fiom-Cgil di Taranto, a fine incontro di ieri sull’ex Ilva, tra il Mimit e le istituzioni locali pugliesi: “Dopo le mobilitazioni di questi giorni – ha detto – dei lavoratori di tutti gli stabilimenti, è necessario fare chiarezza attraverso la convocazione delle organizzazioni sindacali a Palazzo Chigi. Risulta, invece, che si sta proseguendo con la chiusura delle cokerie a Taranto, così come previsto dal piano corto presentato dal Governo” ha concluso Briganti.