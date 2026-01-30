Ex Ilva, De Palma-Scarpa (Fiom): “Mimit opera solo, senza garanzie occupazionali, industriali e di decarbonizzazione”

“La decisione del Ministro Urso è stata presa in solitudine e la abbiamo appresa dalla stampa. Non ha ritenuto necessario portare in trasparenza lo stato della gara con le organizzazioni sindacali, mentre la situazione di salute e sicurezza negli stabilimenti si aggrava ogni giorno di più” lo dichiarano in una nota congiunta Michele De Palma, segretario generale Fiom-Cgil e Loris Scarpa coordinatore nazionale siderurgia per la Fiom-Cgil

“Apprendiamo dalla stampa della decisione del Ministro Urso di aver dato mandato ad una trattativa privata in esclusiva con un fondo di investimento. Il Ministro ha deciso da solo e non ha ritenuto necessario portare in trasparenza lo stato della gara con le organizzazioni sindacali, mentre la situazione di salute e sicurezza negli stabilimenti si aggrava ogni giorno di più”. Lo dichiarano in una nota congiunta Michele De Palma, segretario generale Fiom-Cgil e Loris Scarpa, coordinatore nazionale siderurgia per la Fiom-Cgil.

Pertanto, per i sindacati si assiste a un “abuso del senso di responsabilità dei lavoratori e delle istituzioni territoriali” e proseguono: “Mesi senza confronto, dialogo e nessun ascolto delle istanze dei lavoratori e dei cittadini delle città coinvolte e nessuna risposta alla richiesta di Fim, Fiom e Uilm di convocazione del tavolo di Palazzo Chigi. Il rispetto verso i lavoratori, il confronto sulle soluzioni avanzate dai sindacati non si è mai aperto a vantaggio di una decisione senza garanzie sulle risorse, sulla presenza pubblica nel capitale e nella gestione, sull’occupazione e sulla decarbonizzazione”. Per le sigle sindacali è grave l’atto compiuto oggi ma fa chiarezza: “Il Mimit convoca i tavoli a decisioni prese. Ribadiamo la richiesta a Palazzo Chigi di aprire le porte al confronto. La Fiom-Cgil si riserva di verificare, con le altre organizzazioni sindacali e con i lavoratori, le iniziative necessarie”.