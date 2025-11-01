Ex Ilva, dichiarazioni di ADI in AS sull’ infortunio del 29 ottobre

Acciaierie d’Italia smentisce la ricostruzione riportata dai media

Attraverso un Comunicato, Acciaierie d’Italia in Amministrazione Straordinaria, smentisce la ricostruzione che i media hanno riportato in merito all’ infortunio avvenuto la sera del 29 ottobre e sulla base delle dichiarazioni di alcuni rappresentanti sindacali.

Al termine della procedura di accertamento – rende noto -che l’evento non è avvenuto sulla colata continua n.4 (CCO4) ma nel reparto aggiustaggio delle Officine Centrali, dove, durante un’attività di ordinaria manutenzione, al fine di verificare il corretto assemblaggio e la funzionalità di un rullo mobile ad azionamento idraulico, si verificava un trafilamento di olio da un raccordo installato, senza alcuna esplosione, né rottura improvvisa delle attrezzature in uso.

Una piccola quantità di olio – aggiunge- si depositava sul pavimento e uno dei lavoratori presenti, mentre verificava l’accaduto, inavvertitamente scivolava sulla macchia d’olio e cadeva.

Rialzatosi, – continua- a causa dei dolori a un braccio, chiedeva l’intervento del personale sanitario interno, che, dopo le prime immediate cure presso l’infermeria di stabilimento, lo accompagnava al presidio ospedaliero esterno per gli accertamenti del caso.

I dettagli dell’accaduto sono stati rappresentati dalla direzione aziendale durante un incontro ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza avvenuto ieri.

ADI in AS, – conclude – smentendo ancora una volta quanto riportato sui media e asserito da alcuni rappresentanti sindacali, conferma il costante impegno nel garantire i massimi standard di sicurezza e il continuo dialogo con i rappresentanti dei lavoratori, nel rispetto delle normative di settore.

