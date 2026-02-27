venerdì 27 Febbraio 26
Ex Ilva, Fim: “Non ci sono piu’ scuse. Non ci sono piu’ alibi”

ICO Magna Grecia, “Chopin concert” all’ Orfeo

CP -
Martedì 3 marzo, ore 21, a teatro. Lomartire: "Due capolavori, uno dedicato al virtuosismopianistico; l'altro, spartiacque nella composizione di musica colta. Fra queste due...
Asili Nido, Ligonzo (CISL FP): “1 Mln di risorse BOC per rilanciare il servizio pubblico”

CP -
Ligonzo: "Non serve l’intero ammontare della sentenza. Basterebbe anche una piccola parte delle grandi risorse accantonate per colmare il gap economico che da anni...
Taranto, Giochi del Mediterraneo: il 2 marzo nuovo sopralluogo di Adobi

CP -
Bitetti: "Non ci sono problemi sui cronoprogrammi di tutti gli impianti sportivi che riguardano la città" "I cantieri stanno andando avanti, abbiamo l'attenzione del governo,...
