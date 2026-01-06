martedì 6 Gennaio 26
CP

Ex Ilva,  Flacks verso l’ acquisizione

Primo Piano

Articoli Correlati

Il custode del passaggio. Dialogo con chi abita la soglia dell’aldilà

CP -
di Armando De Vincentiis L’operatore tecnico necroforo è uno di quei lavori che la società preferisce non nominare, come se bastasse ignorarlo per allontanare l’idea...
Read more

ENEL, scricchiola l’appalto call center

CP -
"Quello che denunceremo è molto grave e rischia di pregiudicare la vita di molte lavoratrici e lavoratori italiani che attraverso le commesse ENEL oggi...
Read more

Ligonzo (Cisl FP) propone un Centro Direzionale per gli uffici comunali

CP -
"La proposta nasce dalla consapevolezza delle criticità strutturali e logistiche che caratterizzano l'attuale distribuzione degli uffici comunali. Molti immobili sono oggi inadeguati sotto il...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand