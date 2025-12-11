Ex Ilva, l’ offerta vincolante di Flacks a un euro

La quota del 40% al governo italiano che il gruppo di Miami acquisterebbe in futuro per una cifra compresa tra 500 milioni e 1 miliardo di euro

Flacks Group, con sede a Miami, ha depositato un’offerta vincolante per l’ex Ilva offrendo 1 euro per rilevare l’acciaieria e prevede investimenti per portare la produzione a 4 milioni di tonnellate l’anno.L’annuncio in un’intervista all’agenzia Bloomberg.

Secondo l’intento del gruppo, il governo italiano manterrebbe una quota del 40%, che Flacks acquisterebbe in futuro per una cifra compresa tra 500 milioni e 1 miliardo di euro. ( Ansa)