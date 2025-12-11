giovedì 11 Dicembre 25
Ex Ilva, l’ offerta vincolante di Flacks a un euro

EX Ilva, Urso apre al pubblico

Dopo l' offerta vincolante a 1 euro di Flacks, arriva anche Bedrock Gli americani di Flacks Group hanno depositato un'offerta vincolante per l'ex Ilva offrendo...
Taranto, crollo improvviso di un balcone

Due feriti sono stati trasportati in ospedale: il proprietario dell’appartemento e l' operaio impegnato nella manutenzione della caldaia. Uno dei due sarebbe precipitato sul...
Orchestra giovanile della Magna Grecia: il concerto di Natale

Le musiche di Anderson, Tchaikovsky e Bize al Concattedrale Madre di Dio Sabato 13 dicembre alle 20.30 nella Concattedrale Gran Madre di Dio di Taranto,...
