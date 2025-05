Ex Ilva, la Fiom attacca il governo: “Non si giochi sulla pelle dei lavoratori”

Il segretario della Fiom Cgil di Taranto, Francesco Brigati, definisce gravissime le parole del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, sul caso Afo1

“Le incertezze del governo sul futuro dell’ex Ilva non possono ricadere come sempre sui lavoratori e la comunità ionica”. Non le manda a dire Francesco Brigati, segretario generale Fiom Cgil di Taranto, nel commentare le dichiarazioni rese dal ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, rese a margine della cerimonia di inaugurazione del Tecnopolo del Mediterraneo. Dichiarazioni che il segretario della Fiom Cgil ritiene “gravissime e inaccettabili” per quanto riguarda le ripercussioni adombrate dal ministro che potrebbero nascere dal sequestro dell’Afo1 e che, ancora una volta appunto, ricadrebbero sui lavoratori.

“La Fiom Cgil – sottolinea ancora Brigati – da tempo denuncia l’assenza di risorse economiche per garantire l’attuazione del piano di ripartenza che ha subito inevitabilmente dei ritardi rispetto agli interventi previsti sugli impianti. Ad oggi – aggiunge – ancora non sono chiare le dinamiche dell’incidente verificatosi in Afo/1 lo scorso 7 maggio e che per pura causalità, e anche grazie alla professionalità degli operatori dell’impianto oltre all’intervento dei Vvf dello stabilimento, non è accaduto l’irreparabile”.

Basta parole, insomma, perché adesso è giunto il momento “di fare chiarezza su come garantire un futuro ambientale e sociale sostenibile senza utilizzare i lavoratori come scudo annunciando un ricorso massiccio alla cassa integrazione e paventando il rischio che Taranto possa diventare un’altra Bagnoli. L’accelerazione sul bando di vendita e poi la trattativa in esclusiva con Baku Steel, durante ancora la fase di attuazione del piano di ripartenza – fa presente il segretario generale Fiom -, hanno generato un caos totale dal quale bisogna assolutamente intervenire con investimenti e risorse che possano garantire una reale transizione ecologica che non rimanga soltanto sulla carta”.

E sull’annuncio fatto alla stampa dal ministro Urso dell’aumento della cassa integrazione, “senza che ci sia stato un confronto sindacale e soprattutto senza ancora conoscere le cause dell’incidente in Afo/1”, Brigati è tranchant: “sono un chiaro segnale di debolezza del governo nell’affrontare una vertenza complessa come l’ex ilva. Servono risorse per mettere in sicurezza lo stabilimento e programmare il futuro dei lavoratori e della città di Taranto. Il tempo dei rinvii è finto, non c’è da perdere altro tempo”.