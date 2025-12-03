Ex Ilva, Maiorano (FdI) a Urso: “Subito un tavolo istituzionale per ascoltare i lavoratori”

Il deputato di Fratelli d’Italia ha chiesto di ascoltare le istanze delle rappresentanze sindacali e che venga convocato, immediatamente un tavolo istituzionale, che coinvolga anche la Premier Meloni

Il deputato di Fratelli d’Italia Giovanni Maiorano ha incontrato il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Ha chiesto di ascoltare le istanze delle rappresentanze sindacali e di convocare immediatamente un tavolo istituzionale: “Di fronte alla mobilitazione in corso – spiega Maiorano nella nota- dei sindacati e dei lavoratori dell’ex Ilva, preoccupati per le prospettive occupazionali e per gli effetti del cosiddetto piano di chiusura, ho ritenuto doveroso intervenire con la massima urgenza”.

Maiorano afferma, nella nota stampa, che Urso ha dato la propria disponibilità ad attivare il confronto e si valuta anche un possibile coinvolgimento del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Questo, continua, “a conferma dell’attenzione del Governo verso una vertenza che riguarda il futuro di migliaia di famiglie e un presidio industriale strategico per la Nazione”. Prosegue Maiorano: “La tutela del lavoro, la salvaguardia dell’occupazione e il rispetto dell’ambiente devono procedere insieme. È indispensabile un percorso chiaro, condiviso e responsabile per garantire continuità produttiva, sicurezza e prospettive concrete a Taranto e all’intero sistema siderurgico nazionale” conclude il deputato di Fratelli d’Italia.