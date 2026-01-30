Ex Ilva, Mimit avvia negoziati con Flacks

I commissari daranno corso alla negoziazione con il fondo americano

Conferito il mandato ai Commissari di Ilva e AdI in As.

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha conferito mandato ai Commissari straordinari, di Ilva e di Acciaierie d’Italia, di dare corso alla negoziazione in vista della cessione del complesso siderurgico a Flacks Group. Il gruppo, come riporta ‘ quanto Adnkronos, guarderà al “consolidamento di possibili partenariati industriali e nel rispetto delle procedure previste dall’art. 47 della Legge 428/1990 in merito alle consultazioni sindacali”.