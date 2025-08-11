lunedì 11 Agosto 25
CP

Ex Ilva, RSU e RLS Fiom: “Non vogliamo scegliere tra salute e lavoro”

Primo Piano

Articoli Correlati

Ex Ilva, Usb alla politica: “Assumetevi le vostre responsabilità”

CP -
Rizzo precisa: "La politica non vuole la decarbonizzazione ma la chiusura di Ilva? Per noi va bene, abbiamo una sola pregiudiziale: il giorno prima,...
Read more

Ex Ilva, D’alò (Fim Cisl): “Tutti parlano ma a pagare la crisi sono i lavoratori”

CP -
Secondo il segretario nazionale Fim Cisl per Taranto serve una scelta coraggiosa che garantisca lavoro stabile e un’industria sostenibile “In questi giorni, Taranto si trova...
Read more

Sorpreso in auto con dosi di eroina: arrestato 43enne

CP -
La perquisizione ha permesso di recuperare due involucri di cellophane termosaldati con all’interno complessivamente più di 20 grammi di eroina in pietra La Polizia di...
Read more

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand