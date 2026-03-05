Ex Ilva, sindacati: i commissari impugneranno il decreto

La notizia arriva dal tavolo in corso a Palazzo Chigi

Entro lunedì i commissari straordinari impugneremo il decreto del tribunale di Milano che sospende l’attività a caldo dell’acciaieria di Taranto a partire dal 24 agosto.

Lo hanno riferito al tavolo sull’ex Ilva in corso a Palazzo Chigi, secondo quanto si apprende da fonti sindacali. L’impatto della decisione avrebbero detto che non è quantificabile e dipende dal ministero dell’Ambiente e dalle indicazioni che darà per la necessaria integrazione dell’autorizzazione integrata ambientale Aia. (Ansa)