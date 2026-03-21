Ex Ilva Taranto, Jindal fa proposta vincolante ai commissari

L’ offerta sarebbe paragonabile a quella del fondo americano Flacks

Una proposta vincolante per rilevare l’intero asset dell’ex Ilva è stata presentata ieri ai commissari di Ilva e Acciaierie d’Italia.Lo si apprende da fonti vicino al dossier che sottolineano come la proposta sarebbe paragonabile a quella del fondo americano Flacs e potrebbe cambiare il confronto in atto per la vendita della società italiana.Secondo quanto si apprende, inoltre, negli ultimi giorni sarebbero stati chiesti al gruppo Flacs integrazioni sostanziali alla proposta per quanto riguarda due aspetti: da una parte sul piano industriale, dall’altra sulla solidità finanziaria alla luce degli investimenti che serviranno in futuro per l’acquisto di forni elettrici e per le bonifiche previste. Il fondo americano avrebbe però detto di aver bisogno di ulteriore tempo. ( Ansa)