Ex Ilva, UILM risponde ad Urso dopo ipotesi Jindal

Palombella: “Non siamo disposti a inseguire cambi di scenario settimanali sulla pelle dei lavoratori e non accetteremo piani industriali che prevedano la chiusura, anche parziale, di stabilimenti”

Servono interventi urgenti e concreti, che garantiscano in primo luogo la sicurezza. Lo dichiara il segretario generale della Uilm, Rocco Palombella, dopo l’informativa del ministro al Senato, in cui ha annunciato una manifestazione di interesse per l’ex lIva da parte di Jindal. ‘Com’e’ possibile che l’offerta di Jindal, bocciata dai commissari solo un anno fa, oggi diventi improvvisamente la “svolta” per la decarbonizzazione? E’ l’ammissione del fallimento dei negoziati precedenti. Non siamo disposti a inseguire cambi di scenario settimanali sulla pelle dei lavoratori e non accetteremo piani industriali che prevedano la chiusura, anche parziale, di stabilimenti’

prosegue, chiedendo ‘chiarezza e responsabilita’ sul bando di gara e per questo ribadiamo che la gestione diretta dello Stato sia l’unica via credibile. In questa ottica

Palombella chiede ‘un incontro urgente per analizzare il nuovo presunto scenario. ( Radiocor )