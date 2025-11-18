martedì 18 Novembre 25
CP

Ex Ilva, Urso: continuano le trattative con i tre investitori interessati

Primo Piano

Articoli Correlati

Ex Ilva, Commissari su cattivo odore: nessuna sostanza pericolosa

CP -
Questa mattina, il comitato di sicurezza dello stabilimento di Taranto aveva inviato una lettera all'Arpa Puglia e ad Acciaierie d'Italia Dagli esami strumentali...
Read more

Taranto, San Cataldo: “Operativo nel 2026”

CP -
Colacicco: "Un momento istituzionale utile a condividere con i 29 sindaci la fase finale dell' opera" Prima riunione della Conferenza dei sindaci all'interno del nuovo...
Read more

Ex Ilva, “Odore nauseabondo di presunta origine gassosa”

CP -
Richiesto ad Arpa Puglia e alla direzione centrale di Acciaierie d’Italia un intervento immediato Nel giorno del vertice a Palazzo Chigi, i rappresentati dei lavoratori...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand