Ex Ilva, Urso: continuano le trattative con i tre investitori interessati

Il ministro, dal vertice di Palazzo Chigi, fa sapere che continua anche la trattativa con il terzo investitore del quale non è stato rivelato il nome

Continua il dialogo con i tre investitori che hanno manifestato interesse nei confronti dell’ex Ilva. Nel corso dell’incontro a Palazzo Chigi, secondo quanto si apprende, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha indicato che con Bedrock Industries e’ in programma un incontro giovedi’, mentre rappresentanti di Flacks Group faranno un sopralluogo agli impianti di Taranto la prossima settimana. Da parte del terzo investitore, con cui e’ in corso una trattativa riservata e di cui non e’ noto il nome, ha detto Urso che continuano le valutazioni.

Fla-Fil

(Sole 24 Ore Radiocor)