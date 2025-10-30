giovedì 30 Ottobre 25
CP

Ex Ilva, Urso: “Finalmente, qualche giorno fa, è iniziata la perizia sull’altoforno”

Primo Piano

Articoli Correlati

La buona scuola

CP -
Molti i problemi denunciati dai genitori della scuola Pertini, ubicata nel quartiere Paolo VI. Inviata una Pec al Comune nei giorni scorsi, rimasta senza...
Read more

CGIL Taranto: nel territorio Jonico boom degli ammortizzatori sociali

CP -
D' Arcangelo: "Taranto non può restare la capitale degli ammortizzatori sociali mentre il lavoro dignitoso diventa un miraggio" Oltre 17mila lavoratori della provincia di Taranto...
Read more

Casartigiani Taranto: no “alla criminalizzazione” delle imprese

CP -
Raccolta differenziata, Castronuovo: "La grande soluzione proposta sarebbe aumentare le multe e chiudere le attività da 3 a 15 giorni" Il nuovo emendamento, dell'articolo 30...
Read more

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand