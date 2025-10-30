Ex Ilva, Urso: “Finalmente, qualche giorno fa, è iniziata la perizia sull’altoforno”

“Purtroppo, ancora oggi, è la giustizia un problema anche per quanto riguarda le imprese, la produzione, il lavoro italiano”

“Circa sei mesi fa è stato posto sotto sequestro probatorio uno dei due altoforni in funzione all’ex Ilva. Finalmente, qualche giorno fa, è iniziata la perizia sull’altoforno. Cinque e più mesi per iniziare la perizia. Ieri, dopo quanto emerso per il Ponte sullo Stretto, c’è stata una levata di scudi da parte delle associazioni che rappresentano imprese, mondo del lavoro e produzione. Purtroppo, ancora oggi, è la giustizia un problema anche per quanto riguarda le imprese, la produzione, il lavoro italiano”. Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ospite al Salone della Giustizia.

“Mi auguro – ha aggiunto – che ci sia la piena consapevolezza e responsabilità di cosa questo significhi per il nostro Paese”.

(ANSA).