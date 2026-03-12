Ex Ilva, Urso: spunta il gruppo indiano Jindal

L’ annuncio è del Ministro durante l’informativa al Senato sulla situazione dello stabilimento

I commissari poco fa mi hanno dato una notizia particolarmente rilevante, il gruppo indiano Jindal, primario operatore su scala globale, ha presentato anch’esso ieri sera una manifestazione d’interesse per l’intero complesso siderurgico con un piano industriale ambizioso, garantendo il processo di piena decarbonizzazione”.

Lo ha detto il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, durante l’informativa al Senato sulla situazione dell’ex Ilva dicendo che i commissari valuteranno anche questa offerta oltre a quella di Flacks.Urso precisa che la procedura di gara, a differenza di quanto si fece allora con Mittal, consente il miglioramento comparativo dell’offerta al fine di meglio garantire l’interesse nazionale e ricorda che i commissari “attendono proprio per la giornata di oggi, tutti i chiarimenti” dall’altro offerente, Flacks.Con il gruppo statunitense, dal mese di gennaio, il ministro ricorda che è in corso un negoziato diretto e nel decreto che dà ai commissari il mandato di negoziare è precisata “l’imprescindibilità di 3 requisiti”: Questi sono “la disponibilità a cedere alcune aree a Taranto e a Genova, non più utilizzate per la produzione siderurgica, al fine di collocarvi progetti di reindustrializzazione che sono già in campo; la presenza nella compagine azionaria dell’offerente di uno o più soggetti industriali del settore siderurgico, al fine di rafforzare il know how dell’acquirente; da ultimo, ma direi in primis, la imprescindibilità dei requisiti di sostenibilità finanziaria dell’operazione nel tempo. I commissari attendono proprio per la giornata di oggi tutti i chiarimenti dall’offerente”, spiega Urso.Come sono a conoscenza i possibili acquirenti dell’ex Ilva “eserciteremo anche il diritto di golden power per garantire al meglio ogni aspetto del processo industriale e della decarbonizzazione ambientale”.Quanto alla sentenza del Tribunale di Milano, che impone la chiusura dell’area a caldo dell’ex Ilva entro il 24 agosto ove non si verificassero alcune condizioni, “è giunta proprio mentre era nel vivo il nuovo negoziato stavolta con il fondo americano Flacks, qualcuno l’ha definita ‘sentenza ad orologeria’ o se preferite – secondo la terminologia di altri- una ‘mina’ sul percorso di salvataggio”, ha detto Urso. ( Teleborsa)