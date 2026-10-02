Ex Ilva, Usb denuncia due fuoriuscite di acciaio incandescente dalle siviere

Il coordinatore provinciale Vincenzo Mercurio: “Necessario ricostruire l’accaduto e individuare azioni preventive mirate a tutelare i lavoratori”

Due episodi simili si sono verificati nelle ultime ore all’interno dell’Acciaieria 2. Il primo nella notte tra giovedì e venerdì, il secondo nella mattinata di venerdì. In entrambi i casi, secondo quanto riferito dalla Usb, la presenza di fori nelle siviere avrebbe provocato la fuoriuscita di acciaio incandescente.

Una situazione che, sottolinea il sindacato, avrebbe potuto avere conseguenze gravi per i lavoratori, considerato il rischio legato alla presenza di materiale a temperature superiori ai 1.500 gradi e alla conseguente possibilità di incendi.

A intervenire sulla vicenda è il coordinatore provinciale della Usb, Vincenzo Mercurio, che in una nota richiama l’attenzione sulle condizioni di manutenzione degli impianti. “La causa sta nella carente, in alcuni casi finanche assente, manutenzione nei vari reparti, e l’Acciaieria 2, ancora in marcia, non fa eccezione”.

Da qui, secondo l’organizzazione sindacale, la necessità di accertare quanto accaduto e verificare le condizioni degli impianti. “È necessario segnalare l’accaduto, ribadire l’importanza della sicurezza e quindi chiedere, come Usb, immediati accertamenti sul posto al fine di ricostruire l’accaduto e individuare azioni preventive mirate a tutelare l’incolumità dei lavoratori”, conclude il coordinatore provinciale.