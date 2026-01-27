FdI Taranto, incontro sul riordino della Polizia Locale

L’onorevole Maiorano: “Serve un quadro normativo più chiaro a tutela degli operatori”

Si terrà venerdì 30 gennaio, a partire dalle ore 12:00 presso il Salone di Rappresentanza della Provincia di Taranto, l’incontro tematico sul disegno di legge che prevede il riordino delle funzioni e dell’ordinamento della Polizia Locale. L’iniziativa, promossa dal responsabile del Dipartimento Sicurezza e Legalità, l’onorevole Giovanni Maiorano di Fratelli d’Italia, rappresenta un momento di confronto e riflessione finalizzato ad illustrare il provvedimento, attualmente in discussione nella I Commissione Affari costituzionali della Camera dei Deputati.

All’incontro tematico prenderà parte anche la relatrice della proposta legislativa, l’onorevole Augusta Montaruli, componente della I Commissione Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni nonché Vice Capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati: “Serve definire – ha detto – un quadro normativo più chiaro a tutela di chi svolge quotidianamente un vero e proprio servizio di prossimità, costituendo un punto di riferimento sul territorio per i cittadini. Oltre ad illustrare il provvedimento sarà molto importante ascoltare e, soprattutto, raccogliere osservazioni, suggerimenti e proposte, valorizzando l’esperienza diretta e la competenza professionale degli operatori del settore. Questo provvedimento mira a dare uniformità, efficacia e maggiore riconoscimento ad un corpo fondamentale per la sicurezza delle nostre comunità”.

All’evento, aperto a tutti, sono stati invitati i comandanti della polizia locale dei Comuni della Provincia di Taranto, gli operatori del settore e le varie organizzazioni sindacali di categoria.