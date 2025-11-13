Filippetti(Pd) su Ex Ilva: “Il Governo ha il dovere di dire la verità ai cittadini di Taranto”

“Che ne sarà del lavoro, della salute, dell’ambiente, della vita di questa comunità?Il PD Ionico non accetterà più propaganda e bugie. Pretendiamo un piano vero, pubblico e garantito dallo Stato”

“La gestione dell’ex Ilva da parte del Governo è una vergogna nazionale: un misto di opacità, improvvisazione e silenzi – fa sapere Anna Filippetti – che condanna Taranto a morire lentamente, tra disoccupazione e incertezze.Mentre si parla di decarbonizzazione senza dire dove sono i soldi e chi decide il futuro dello stabilimento, migliaia di famiglie vengono lasciate senza prospettiva e un’intera città continua a respirare veleni e disperazione.Il Governo ha il dovere di dire la verità ai cittadini di Taranto: che ne sarà del lavoro, della salute, dell’ambiente, della vita di questa comunità?Il PD Ionico non accetterà più propaganda e bugie. Pretendiamo un piano vero, pubblico e garantito dallo Stato, perché il diritto al lavoro non può essere separato dal diritto alla salute.Chi oggi tace, è complice.”