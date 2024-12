Presidenza di Formedil Cpt Taranto: Paolo Campagna subentra a Ottomano

Nuova leadership in azienda, nel solco del rilancio e del potenziamento dell’ente e della formazione edile

Un importante cambiamento alla guida di Formedil Cpt Taranto: Paolo Campagna, architetto e già presidente di Ance Taranto, è stato nominato nuovo presidente dell’ente. La decisione è stata presa dal consiglio generale di Ance nei giorni scorsi, segnando così il passaggio di consegne dall’uscente Ennio Ottomano.

Durante la riunione di insediamento, alla quale hanno partecipato anche i nuovi membri del consiglio di amministrazione di Ance, Campagna ha espresso il suo ringraziamento per la fiducia ricevuta, riaffermando la necessità di potenziare e rilanciare il Formedil, con un focus particolare sulla formazione dei giovani e dei dipendenti delle imprese edili.

E’ fondamentale per il neo presidente affrontare con serietà i temi della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, prestando attenzione a tutte le dinamiche in atto, con particolare riferimento alla necessità di manodopera e quindi all’esigenza di concepire percorsi formativi in linea con le esigenze del mercato del lavoro.